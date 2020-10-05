Назван процент готовых сделать прививку от коронавируса россиян

Более 20% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, следует из опроса «Единой России».

Привиться от коронавируса готовы 23% респондентов. Не готовы к вакцинации 73%. Четыре процента участников опроса сказали, что переболели COVID-19, и прививка им не нужна.

Абсолютное большинство опрошенных (93%) считают, что вакцинацию от коронавируса необходимо проводить на добровольной основе. Семь процентов респондентов уверены, что прививки нужно сделать обязательными для всех.

Вакцину российского производства предпочли бы 24% респондентов, и только 13% хотели бы привиться зарубежной вакциной. При этом 63% опрошенных сказали, что для них не важно, чьего производства вакцина, главное – ее эффективность, передает РИА «Новости».

Более половины граждан (52%) заявили, что ожидают второй волны пандемии COVID-19, 37%, однако, с ними не согласились. Согласно опросу, не верят в существование коронавирусной инфекции 11%россиян.

Результаты опроса партия передаст министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Центральная общественная приемная председателя ЕР провела всероссийский онлайн-опрос по теме здравоохранения 16-23 сентября, в нем приняли участие порядка 20 тысяч человек.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

9 сентября в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса началась вакцинация москвичей.

В гражданский оборот российская вакцина, как ожидается, поступит 1 января 2021 года. Всего Россия получила заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от 27 стран.

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