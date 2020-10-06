Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома»

Украинский лидер Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора «Укроборонпрома» и назначил и.о. гендиректора концерна Игоря Фоменко, который занимал должность заместителя гендиректора по производству.

Соответствующие указы президента опубликованы на сайте офиса президента.

«Освободить Абромавичуса Айвараса от должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром», – говорится в одном из документов.

Вторым указом Зеленский назначил исполняющим обязанности главы госконцерна Игоря Фоменко, который до этого времени занимал должность заместителя гендиректора по производству.

В сентябре Абромавичус написал заявление об отставке, сообщил его заместитель Мустафа Найем. По его словам, вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отправить Абромавичуса в отставку, так как он открыл США доступ к оборонным предприятиям страны. Сам Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.

Еще в 2019 году Абромавичус выступил с инициативой о ликвидации производственной площадки концерна «Антонов» в Киеве – на ее месте чиновники хотели начать жилищную застройку. Сообщалось, что Абромавичус работает над проектом по переносу киевской площадки и дальнейшей застройки территории завода.