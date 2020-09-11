Глава «Укроборонпрома» подал в отставку

Глава украинского государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написал заявление об отставке, сообщил его заместитель Мустафа Найем.

«В последние дни в СМИ начала распространяться информация о смене руководства «Укроборонпрома». Это действительно так. Месяц назад Абромавичюс написал заявление об увольнении, и новый генеральный директор концерна должен быть назначен президентом по представлению премьер-министра», – написал Найем в Facebook.

По его словам, представление главы правительства на назначение нового гендиректора «Укроборонпрома», по предварительной информации, уже передано в офис президента.

Также Найем уточнил, что вслед за Абромавичусом частично может уволиться и остальной менеджмент концерна.

«Бессмысленная борьба за власть, восстановление нелегальных потоков и схем, воровство активов и возвращение к старой практике ручного управления – это те «красные линии», нарушение которых неприемлемо и не позволит многим из нашей команды оставаться работать в концерне», – отметил он.

Останніми днями у ЗМІ ширитися інформація про зміну керівництва "Укроборонпрому". Це дійсно так. Місяць тому Айварас... Опубликовано Mustafa Nayyem Четверг, 10 сентября 2020 г.

Абромавичус – литовский и украинский бизнесмен, бывший министр экономического развития и торговли Украины. На должность главы «Укроборонпрома» Зеленский назначил его в конце августа 2019 года.

Ранее партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала отправить Абромавичуса в отставку, так как он открыл США доступ к оборонным предприятиям страны. Сам Абромавичус признался, что у него есть несколько советников, которые делегированы президентом США Дональдом Трампом.