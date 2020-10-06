В Казахстане отреагировали на протесты в Киргизии

Протестные акции в Киргизии являются внутренним делом страны, Казахстан надеется на стабилизацию ситуации в соответствии с законами, заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали.

«Все происходящее в Кыргызстане является внутренним делом этой страны. В Казахстане исходят из исключительной важности укрепления традиционно дружественных взаимоотношений и стратегического партнерства с братским Кыргызстаном», – написал Уали в Facebook.

Он выразил надежду на стабилизацию ситуации в Киргизии в соответствии с конституцией и законами страны.

В Казахстане считают, что «кыргызский народ найдет выход из сложившейся непростой ситуации в долгосрочных интересах своего государства», отметил Уали.

Во вторник президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что ночью в стране произошла попытка незаконного захвата власти. Демонстранты провозгласили кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева новым «мэром» Бишкека.

Напомним, протесты в Бишкеке проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Демонстранты демонстранты захватили и разграбили здание парламента. Число пострадавших в столкновениях в Киргизии возросло до 590, один человек погиб.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не исключает возможности аннулирования итогов парламентских выборов.