Польша объявила о решении ЕС отозвать послов в Белоруссии S&P подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии 6 октября 2020, 05:57 Текст: Антон Антонов

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's подтвердило суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «B», сообщил минфин страны. S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги, «сохранив негативный прогноз», передает ТАСС. Как заявило белорусское ведомство, негативный прогноз указывает на «риски для стабильности финансовой системы». Отмечается «недавний частичный отток депозитов и повышенный спрос на иностранную валюту». S&P ожидает спада белорусской экономики на 3% в 2020 году. На доступе Белоруссии к «иностранным рынкам капитала в ближайшие месяцы» скажутся европейские санкции, настроения в отношении развивающихся рынков, а также относительно невысокие экономические показатели, заявил минфин. Газета ВЗГЛЯД рассказывала об экономике и кредитной пирамиде Белоруссии. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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