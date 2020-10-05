Число пострадавших в беспорядках в Бишкеке превысило 120 человек

Согласно обновленным данным, в результате беспорядков, вспыхнувших в Бишкеке после парламентских выборов, пострадали свыше 120 человек, сообщили в министерстве здравоохранения Киргизии.

«В больницы Киргизии поступили уже более 120 человек раненых, несколько в тяжелом состоянии», – передает РИА «Новости» сообщение регионального минздрава.

По данным ведомства, примерно половину пострадавших составляют силовики.

«Погибших нет», – уточнили там.

Протесты проходят с утра понедельника на центральной площади Ала-Тоо столицы Киргизии, где собрались сторонники партий, не прошедших в парламент республики по итогам выборов. Милиция применила слезоточивый газ, в ход идут светошумовые гранаты, резиновые пули. Участники акции оказывают сопротивление, бросая в милиционеров камни, применяя «коктейли Молотова».

Ближе к вечеру количество участников акции достигло примерно 5-6 тыс. человек. Правоохранители приступили к разгону демонстрантов и оттеснили протестующих с центральной площади Бишкека, однако столкновения продолжаются, приобретая все более ожесточенный характер.

Напомним, семипроцентный барьер по результатам выборов в парламент республики преодолели четыре партии: «Биримдик» (24% по итогам подсчета результатов с 99,3% избирательных участков), «Мекеним Кыргызстан» (23%), «Бутун Кыргызстан» (7%) и «Кыргызстан» (9%). Явка на выборах превысила 56%.

Востоковед Нелли Семенова в комментарии газете ВЗГЛЯД предупредила об угрозе «белорусского сценария» в Киргизии.