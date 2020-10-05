Названы животные, которые могут заразиться COVID-19

Ученые из Великобритании и Малайзии провели компьютерное моделирование восприимчивости различных животных к коронавирусу SARS-CoV-2 и выяснили, что большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы COVID-19.

Выводы биологов в основном согласуются с лабораторными экспериментами, проведенными на живых животных, а также с зарегистрированными случаями инфекции, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследования, которые опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые обнаружили, что птицы, рыбы и рептилии не подвержены заражению, а вот большинство млекопитающих потенциально могут быть инфицированы. Уже отмечались случаи заражения кошек, собак, норок, львов и тигров. Лабораторные исследования подтвердили возможность заражения хорьков и макак.

Биологи изучили, как спайк-белок вируса SARS-CoV-2 взаимодействует у разных млекопитающих с белком ACE2, через который проникает в клетки. Пока это единственный известный механизм инфицирования, хотя авторы исследования и не исключают, что у каких-то животных он может быть иным.

Компьютерное моделирование провели для 215 видов. Ученые смотрели, будут ли мутации белка ACE2 усиливать или ослаблять связь между вирусным белком и белком хозяина. Результаты показали, что 26 видов млекопитающих, регулярно контактирующих с людьми, могут быть восприимчивы к инфекции.

В частности, это овцы, а также все человекообразные обезьяны – шимпанзе, гориллы, орангутанги и бонобо. Их белки связываются не менее прочно, чем у человека. Правда, биологи отмечают, что случаи заражения среди овец пока не зафиксированы, но и тестирование до сих пор не проводили.

Отмечается, что ученые хотели выйти за рамки видов, которые были изучены экспериментально, чтобы увидеть, какие животные могут подвергаться риску заражения и требуют дальнейшего исследования и мониторинга.

«Некоторые из выявленных нами животных относятся к охраняемым или к промышленным видам. Последние могут стать резервуаром вируса с риском повторного заражения людей, как в случае с норковыми фермами», – приводятся в пресс-релизе Университетского колледжа Лондона слова руководителя исследования Кристин Оренго, профессора структурной и молекулярной биологии.

Биологи провели подробный структурный анализ и определили пороговые значения рисков заражения для различных видов животных.

«Детали инфекции и тяжесть ответа более сложны, чем просто взаимодействие белка-шипа с ACE2, поэтому мы изучаем взаимодействия с участием других белков хозяина», – сказала Оренго.

«В отличие от лабораторных экспериментов, компьютерный анализ, который мы разработали, можно выполнять автоматически», – добавила она

Первый автор статьи Су Датт Лам (Su Datt Lam) из Национального университета Малайзии отметил, что, в отличие от лабораторных экспериментов, разработанный ими компьютерный анализ можно выполнять автоматически.

«Следовательно, этот метод можно применять и при других вспышках вирусных инфекций, которые, к сожалению, становятся все более частыми из-за вторжения человека в естественную природную среду», – сказал он.

Ученые считают, что для предотвращения передачи инфекций от человека животным и обратно необходимо широкомасштабное наблюдение, особенно за домашними и сельскохозяйственными животными, чтобы выявлять случаи на ранней стадии, пока не началась эпидемия. Кроме того, по мнению ученых, важно предусмотреть меры гигиены при обращении с животными, аналогичные тем, которые приняты сейчас среди людей.

Ранее ученые из Китая и США заявили, что вырабатываемый естественным путем фермент может стать эффективным средством против нового коронавируса.