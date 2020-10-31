У Джонсона отобрали икру, виски и другие подарки из-за правил в правительстве

У премьер-министра Великобритании конфисковали преподнесенные ему подарки, в том числе вино, икру, оливковое масло, шотландский виски, картину, скульптуру, передает The Independent.

Британским чиновникам по закону запрещено принимать подарки на сумму, превышающую 140 фунтов стерлингов. У премьера также забрали ручку-держатель и «футуристическую» игру, похожую на шахматы, передает «Рен ТВ».

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса.