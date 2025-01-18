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Журналист Боуз высмеял обиду Бербок из-за помощи Украине
Журналист Боуз заявил, что Бербок считает заботу о народе оскорбительной
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила недовольство тем, что некоторые европейские политики уделяют больше внимания голосам избирателей, чем поддержке Украины, что вызвало насмешки на Западе, заявил ирландский журналист Чей Боуз.
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х( бывший Twitter, заблокирован в России) высмеял главу МИД Германии Анналену Бербок, которая выразила недовольство позицией европейских политиков относительно помощи Украине, передает РИА «Новости».
По словам Боуза, Бербок оскорблена тем, что некоторые политики ставят интересы и голоса своих избирателей выше помощи Украине. Журналист подчеркнул, что для нее забота о собственном народе является оскорбительной.
К своему сообщению Боуз прикрепил фотографию Бербок, покидающей заседание после того, как канцлер Германии Олаф Шольц отказался предоставить помощь Киеву. Ситуацию прокомментировало издание Bild, отметив «паршивую атмосферу» между политическими деятелями.
Ранее блогеры и журналисты с иронией отреагировали на выразительное фото, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок покидает совещание с канцлером Германии Олафом Шольцем, после того как канцлер наложил вето на проект выделения 3 млрд евро военной помощи Украине.
Канцлер попытался остановить министра, но все равно она ушла на глазах других политиков и журналистов.