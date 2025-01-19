Акваторию бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута

Специалисты завершили очистку бухты от мазута у кормы танкера «Волгонефть-239»

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что после обнаружения 10 января мазутного пятна площадью 2,8 тыс. кв. м, разлив был локализован с помощью боновых заграждений, передает ТАСС.

В оперативном штабе региона отмечается: «Акваторию закрытой бухты у кормы танкера «Волгонефть-239» очистили от мазута. В течение ночи гусеничные экскаваторы собрали остатки мазута, также достали из воды и отправили на утилизацию выполнившие свою задачу боновые заграждения».

Работы по очистке воды вокруг оставшейся части танкера продолжаются.

Ранее МЧС России завершило вывоз более 168 тыс. тонн загрязненного грунта из Керченского пролива, из которых свыше 39 тыс. тонн отправлено на утилизацию.

Накануне сообщалось, что с танкера «Волгонефть-239», севшего на мель в Керченском проливе, вывезли более 1700 тонн нефтепродуктов в рамках продолжающихся работ по ликвидации последствий ЧС.