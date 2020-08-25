Стало известно о возможной отставке Бориса Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может покинуть свой пост примерно через полгода из-за проблем со здоровьем после перенесенного коронавируса, сообщили британские СМИ со ссылкой на слова родственника советника Джонсона.

Первой об этом написала газета The Times в одной из своих колонок, передает «Интерфакс».

Отмечается, что читательница издания разговаривала с тестем Доминика Каммингса, советника британского премьера. Он рассказал ей, что Джонсон якобы все еще» страдает от последствий коронавируса», которым он переболел этой весной. Также он сказал, что якобы британский премьер «никогда не выздоровеет и планирует в начале следующего года уйти в отставку».

Напомним, в конце июля Джонсон объявил о приостановке дальнейшего смягчения карантинных мер в связи с ухудшившейся ситуацией с коронавирусом в Англии. Он заявил, что жители Великобритании на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом должны будут носить маски во всех общественных местах, а не только в транспорте и магазинах. Джонсон подчеркнул, что необходимо «нажать на тормоза, чтобы держать вирус под контролем».