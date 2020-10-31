Ветераны МВД и «Альфы» дали оценку нападению на полицейских в Татарстане Взрыв кислородной будки произошел в поликлинике Челябинска 31 октября 2020, 10:20 Текст: Наталья Ануфриева

Взрыв кислородной будки произошел в субботу в поликлинике горбольницы №2 Челябинска, на месте работают пожарные, сообщает пресс-служба регионального минздрава. В ведомстве сообщили, что «в результате возгорания произошел взрыв кислородной будки в поликлинике городской больницы №2 Челябинска», в данный момент «на месте работают пожарные, МЧС», передает РИА «Новости». В пресс-центре ГУ МЧС России по региону подтвердили, что на месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь пожара составляет 50 кв. м. Ранее при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали.

