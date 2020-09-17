При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека

При пожаре в частной наркологической клинике в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали, сообщили в МЧС России.

Информация о возгорании в красноярской клинике, расположенной по адресу проспект Мира, дом 115а, поступила в среду в 23.46 мск (03.46 четверга по местному времени). Очаг пожара площадью десять квадратных метров находился в кабинете на первом этаже, передает РИА «Новости».

В 01.19 мск возгорание ликвидировали. Из клиники эвакуировали 16 человек, для их обогрева на место происшествия направили автобус.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем или неисправности электрооборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

«Личности [погибших] не установлены, поскольку часть пациентов была анонимная, поэтому проводится дактилоскопирование», – приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах региона. Он также сообщил, что опрашивается руководство клиники и родственники, помещавших своих близких в это учреждение.

Напомним, в апреле 2014 года при пожаре в центре психологической реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости в Алтайском крае погибли восемь человек. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в произошедшем.