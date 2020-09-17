Директор сгоревшей клиники в Красноярске задержана

Оперативники задержали в Красноярске директора частной наркологической клиники «Чистый город», где при пожаре погибли четыре человека, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

«В рамках расследования уголовного дела по факту гибели в результате пожара четверых пациентов частной наркологической клиники по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») задержана 45-летняя директор клиники «Чистый город», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

По предварительным данным, часть пациентов находились в клинике анонимно, и на данный момент установить личности погибших из-за термических повреждений не представляется возможным без проведения геномных экспертиз. Также в рамках расследования уголовного дела назначены биологические, пожаро-технические и другие экспертизы, допрашивают руководство и сотрудников клиники, свидетелей и очевидцев, изъята представляющая интерес для расследования уголовного дела документация.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали. Пострадавшие госпитализированы в Красноярскую краевую клиническую больницу в тяжелом состоянии.

Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.