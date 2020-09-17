Появились сведения о состоянии пострадавших при пожаре в Красноярске

В пресс-службе Красноярской краевой клинической больницы рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в частной наркологической клинике.

«Пострадавшие подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, их состояние оценивается как стабильно тяжелое. Состояние обусловлено отравлением продуктами горения и ожогами верхних дыхательных путей. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме», – приводит слова представителя пресс-службы краевой клинической больницы ТАСС.

Напомним, при пожаре в частной наркологической клинике «Чистый город» в Красноярске погибли четыре человека, еще двое пострадали. Возгорание ликвидировано. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.