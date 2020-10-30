В Госдуму внесли проект о повышении пенсии по потере кормильца для семей медиков

Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект, повышающий страховую пенсию по потере кормильца, сотрудника медучреждения, умершего из-за болезни, полученной при исполнении обязанностей.

В соответствии с действующим законодательством, право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, в частности дети, братья, сестры, супруги, родители, внуки, а также дедушки и бабушки. Для ряда категорий получателей пенсии предусмотрено повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, передает РИА «Новости».

«Законопроектом предлагается... дополнить ее (статью 17 ФЗ «О страховых пенсиях) частью 17, устанавливающей лицам... потерявшим кормильца из числа граждан, умерших вследствие заболевания, полученного в особых условиях труда и дополнительной нагрузки в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации при исполнении должностных обязанностей, повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по случаю потери кормильца в сумме, равной 200 процентам суммы, предусмотренной частью 2 статьи 16 ФЗ», – сообщается в законопроекте.

Отмечается, что принятие данного законопроекта позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для нетрудоспособных членов семей медиков, которые потеряли кормильца в связи с заболеванием, полученным при исполнении должностных обязанностей.

Ранее в Госдуме объяснили преимущества «ранговой» системы начисления пенсий. Как заявил депутат Госдумы Сергей Калашников, ранговая система позволит ответить на вопрос: к какому рангу принадлежит человек, а не рассчитывать пенсию индивидуально для каждого гражданина.