Европейские авиакомпании сократили рейсы из-за COVID-19

Европейские авиакомпании сокращают число рейсов в связи с распространением коронавируса и новых ограничений.

Air France сообщила, что осуществит 35% рейсов от показателя за 2019 год в текущем квартале против ранее запланированных 50%. Нидерландская KLM выполнит 45% от обычного числа рейсов, передает «Интерфакс».

International Consolidated Airlines Group SA сообщала, что сократит объем рейсов до 30%. Deutsche Lufthansa SA заявила, что приостановит полеты 125.

Отмечается, что ряд авиакомпаний ввели новые направления, чтобы увеличить долю рынка с возвращением спроса. Они также, выполняют более короткие рейсы до курортных направлений – этот вид полетов оказался наиболее устойчив в текущих условиях, пишет The Wall Street Journal. В свою очередь, более крупные авиаперевозчики зависят от длительных перелетов и деловых поездок.

Кроме того, Ryanair Holdings PLC, easyJet PLC и Wizz Air Holdings PLC обнародовали планы сокращения операций в зимний период.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС сообщила, что больницы и весь сектор здравоохранения всего Евросоюза уже испытывают перегрузку в связи со второй волной пандемии коронавируса. Региональный директор ВОЗ по Европе Ханса Клюгге заявила, что число выявленных случаев коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 млн человек.

Напомним, во Франции из-за коронавируса ввели комендантский час. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении на всей территории Франции нового режима самоизоляции в связи с усилением распространения коронавируса в республике. Также карантинный режим вводится со 2-го ноября в Германии, в ходе которого закроют бары и кафе.