В ЕС заявили о перегруженности сектора здравоохранения в связи со второй волной пандемии

Больницы и весь сектор здравоохранения всего Евросоюза уже испытывают перегрузку в связи со второй волной пандемии коронавируса, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.

«Вторая волна пандемии подвергла серьезным испытаниям всю Европу, наши больницы и весь сектор здравоохранения вновь подвергается перегрузке», – передает ТАСС его слова.

Также Мишель отметил, что лидеры ЕС договорились о разработке единой стратегии сообщества по тестированию, отслеживанию контактов, а также по вакцинации, которая должна быть готова к моменту выхода на рынок западных вакцин.

«Мы приняли решение согласовать наш общий подход по применению экспресс-тестов на антитела, которые должны дополнить обычные [ПЦР] тесты и ускорить процесс тестирования, стратегию по отслеживанию контактов, а также по созданию единой стратегии вакцинации, включая распределение вакцин между странами сообщества, определение логистики и приоритетов вакцинации, эта большая работа должна быть готова до того, как одна или несколько [западных] вакцин будут готовы», – сказал он.

Как при этом добавила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия уже выделила 220 млн евро «для безопасной трансграничной перевозки пациентов между больницами» разных государств ЕС, однако, чтобы эта работа была эффективной, «необходимо улучшение обмена информацией».

Кроме того, лидеры ЕС договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса путем ускорения обработки результатов. «Мы приняли решение ускорить процесс обработки данных по клиническим испытаниям вакцины, они будут обрабатываться (европейскими регуляторами фармакологического сектора - прим. ТАСС) не по итогам всего комплекса испытаний, а сразу, по мере поступления данных. Это позволит ускорить выход вакцин на рынок, не жертвуя безопасностью», – заявила глава Еврокомиссии.

При этом она добавила, что главы государств и правительств ЕС назвали нежелательными необязательные перемещения людей через внутренние границы сообщества в нынешней ситуации. «Все перемещения граждан должны быть сведены только к строго необходимым. Из того, что мы понимаем сейчас, этим летом мы явно ослабили многие меры слишком рано, и это касается не только путешествий», – подчеркнула она.

Кроме того, фон дер Ляйен призвала страны Евросоюза не спешить с отменой действующих в настоящее время ограничительных мер после второй волной коронавируса, учитывая, что после первой волны эпидемии ограничения, вероятно, были сняты слишком рано, передает РИА «Новости».

«После первой волны этим летом мы, возможно, слишком быстро ослабили ограничительные меры. Нам следует понять, что предстоит бороться против вируса, пытаться ограничить его распространение, пока не будет достаточно иммунитета среди населения благодаря вакцинации. Мы должны быть очень осторожны, прежде чем отменять действующие меры», – сказала она.

Глава ЕК напомнила, что на сегодняшний день самым действенным оружием против COVID-19 является поведение населения. «Самый главный инструмент, который мы имеем, это наше поведение: ношение масок, соблюдение соцдистанции, избежание нахождения в закрытых непроветриваемых помещениях», – заключила Фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что количество выявленных случаев коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 млн человек. За две недели также выросло количество госпитализаций и на 32% увеличился уровень смертности за одну неделю.

По мнению регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюгге, вирус вернулся вновь к пациентам из группы риска, а также распространился среди молодежи. «Это может очень быстро привести к избыточному уровню смертности в регионе», – сказал он.