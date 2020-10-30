Число случаев коронавируса в Европе превысило 10 млн

Количество выявленных случаев коронавирусной инфекцией в европейском регионе превысило 10 млн человек, говорится в заявлении регионального директора Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханса Клюгге.

«На этой неделе в европейском регионе был зарегистрирован самый высокий еженедельный уровень случаев COVID-19 с начала пандемии, за прошедшие 7 дней было зарегистрировано свыше 1,5 млн случаев. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось с 7 до 9 млн за 14 дней, и сегодня Европа перешагнула черту в 10 млн случаев», – передает РИА «Новости» его слова.

Клюгге также отметил, что за две недели также выросло количество госпитализаций и на 32% увеличился уровень смертности за одну неделю. Вирус вернулся вновь к пациентам из группы риска, а также распространился среди молодежи. Это может очень быстро привести к избыточному уровню смертности в регионе.

Глава европейского офиса ВОЗ при этом подчеркнул, что, по мнению организации, дети и подростки не рассматриваются как основные разносчики COVID-19. И поэтому закрытие школ не может расцениваться как единственное эффективное средство и должно внедряться только в качестве крайней меры.

За минувшие сутки в России выявили рекордные 17 717 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Московской области – 514. Всего в стране выявлено 1 581 693 вирус-положительных пациента в 85.