В России за сутки выявили 17,7 тыс. случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили рекордные 17 717 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 17 717 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,5% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4906, Санкт-Петербурге – 758, Московской области – 514.

Всего в стране выявлено 1 581 693 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 186 041 человека, из них 14 740 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 366 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 27 301 человек.

Накануне, 28 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16 202. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1515.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.