В Германии ввели «ограниченный» карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель объявила, что в стране со 2 ноября вводится новый, так называемый ограниченный, карантинный режим, в ходе которого закроют бары и кафе.

Также будут закрыты театры, концертные залы, но останутся открытыми школы, сады и магазины, заявила канцлер, передает ТАСС.

Этот режим продлится минимум до декабря, подчеркнула Меркель.

Ранее СМИ сообщали, что в Германии планируется ввести «облегченный карантин»: школы и детские сады продолжат работу, магазины будет работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия будут отменены.

Между тем министр экономики страны Петер Альтмайер сообщил, что немецкие специалисты в 80% случаев не способны определить, где произошло инфицирование коронавирусной инфекцией.