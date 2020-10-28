В Германии заявили о неэффективности предложенного Меркель «облегченного» локдауна

В Германии специалисты в 80% не способны определить, где произошло инфицирование коронавирусной инфекцией, заявил министр экономики страны Петер Альтмайер.

«Я могу только обратить ваше внимание на то, что (ведущий статистику по коронавирусу институт) РКИ, который в этом совершенно точно, бесспорно, компетентен, указывает на то, что при 80% случаев инфицирования неизвестно и нельзя доказать, когда они случились. Это факт, мы не можем его прояснить», – цитирует Альтмайера РИА «Новости».

Он добавил, что для установления контроля над распространением заболевания недостаточно «смягченной» версии локдауна, в которой не предусмотрено закрытие заведений общепита.

Эта версия позволяет снизить контакты среди людей лишь на 10-15%, тогда как для контроля над пандемией требуется снизить их «более чем на 50%», заключил Альтмайер.

Напомним, в Германии планируется ввести «облегченный карантин»: школы и детские сады продолжат работу, магазины будет работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия будут отменены.