Добровинский разъяснил последствия лишения статуса адвоката

Александр Добровинский, которого Адвокатская палата лишила статуса адвоката на два года, заявил газете ВЗГЛЯД, что продолжит вести свою деятельность в качестве юриста, поскольку отсутствие статуса «не влияет на ум и профессионализм».

«Формальное наличие адвокатского статуса дает возможность участвовать в уголовных делах, для ведения гражданских дел: бракоразводных процессов, споров о детях и имуществе, чести и достоинства – все то, чем я успешно занимался, занимаюсь и буду заниматься, «корочка» адвоката не нужна. Поэтому все дела, которые я вел, я буду продолжать вести», – сказал Добровинский.

По его словам, в бюро «Добровинский и партнеры» ничего не поменяется, он продолжает вести свою деятельность в качестве юриста.

«К счастью, отсутствие адвокатского статуса не влияет на ум, профессионализм, харизму – все то, что помогает в решении любых, даже очень сложных делах», – заявил Добровинский.

Тем временем в Адвокатской палате объяснили, что лишили Добровинского статуса из-за нарушения одной статьи Кодекса профессиональной этики адвоката.

«Рассмотрев и обсудив материалы дисциплинарного производства, выслушав представителей адвоката Добровинского А.А. и Главного управления Министерства юстиции РФ по Москве, Совет [палаты] согласился с заключением Квалификационной комиссии и признал установленным умышленное нарушение адвокатом Добровинским А.А. требований п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката («Адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре»)», – сообщили в палате.

Ранее сообщалось, что совет Адвокатской палаты лишил Добровинского статуса адвоката на два года. Сообщалось, что в отношении Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство. Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что Добровинский заслужил подобное наказание. Сам Добровинский заявил, что обжалует решение Адвокатской палаты.

10 сентября Минюст России заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.