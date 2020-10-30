Пашаев прокомментировал лишение Добровинского статуса адвоката

Экс-адвокат Эльман Пашаев заявил, что его бывший оппонент Александр Добровинский, которого также лишили адвокатского статуса, заслужил подобное наказание.

«Он поплатился за подлость в отношении меня», – сказал Пашаев в беседе с «НСН».

Бывший защитник Михаила Ефремова также указал на неподобающие высказывания своего коллеги во время судебного процесса.

«Он сидел на заседании и журналистам цитировал якобы мои слова, что автомобилем Ефремова управляли инопланетяне и хакеры. Он специально меня грязью обливал с утра до вечера. Еще говорил, что Ефремов хрюкает», – напомнил Пашаев.

Кроме того, экс-адвокат заявил, что ему «по-человечески жалко» Добровинского, так как тот, по мнению Пашаева, «не сможет честным путем» сдать экзамен для восстановления статуса адвоката.

Ранее сообщалось, что Совет Адвокатской палаты лишил Добровинского статуса адвоката на два года.

Напомним, 10 сентября Минюст России заявил о намерении внести представление о прекращении статуса адвоката, защищавшего актера Михаила Ефремова, Эльмана Пашаева, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского.

18 сентября Пашаева на год лишили статуса адвоката. Ранее он уже трижды лишался этого статуса. После этого Добровинский отметил, что будет скучать по Пашаеву.

В конце сентября в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы сообщили, что в отношении Добровинского возбуждено второе дисциплинарное производство.