В Киеве заявили о «реальном ударе» по обороноспособности Украины

Арест акций ведущего украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич» нанес реальный удар по обороноспособности Украины, заявил член правления украинско-китайского инвестиционного клуба Андрей Пилипенко.

Пилипенко заявил, что Киев из-за ситуации с «Мотор Сич» недополучил около 14 млрд гривен (около 500 млн долларов), хотя на эти деньги страна могла бы купить «17 новейших французских кораблей с системами вооружения; 26 самых современных танков в Украине – «Оплот»; более 23 вертолетов Н-125; более 100 новейших бронетранспортеров БТР-4», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

По его мнению, блокирование Киевом деятельности завода является вредительством и диверсией.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В конце ноября того же года к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник президента США Эрик Принс.

7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в антимонопольный комитет Украины (АМКУ) совместной заявки китайскими инвесторами и группой DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского о покупке доли в компании.

«Мотор Сич» производит двигатели для самолетов и вертолетов. Большая часть продукции завода уходила в Россию, пока в 2014 году власти Украины не запретили такие поставки.

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