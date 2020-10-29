Во Франции предотвратили новое нападение около церкви

Полиция в столичном регионе Франции задержала человека, который планировал устроить нападение возле церкви, «как в Ницце», сообщила глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс.

«В Сартрувиле (департамент Ивелин – прим. ВЗГЛЯД) только что задержали человека возле церкви, в которой он хотел устроить нападение, как в Ницце», – написала она в своем Twitter.

Ранее премьер-министр страны Жан Кастекс в Нацсобрании Франции сообщил, что во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate после нападения мужчины с ножом в церкви Ниццы.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Он заявил, что нападавший выкрикивал «Аллах Акбар» и обезглавил одну из жертв. Мэр потребовал закрыть все храмы. Эстрози назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».