Путин оценил попытки «вставить палки в колеса» в газовые проекты России

Попытки препятствовать реализации российских газовых проектов – это нерыночный метод ограничения конкурентоспособности экономики России, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» отметил, что поставки газа дают России возможность реализовывать в том числе газификацию внутри страны, передает ТАСС.

«Наши европейские партнеры не всегда согласны и стараются нам всякие палки в колеса вставлять, (что) на мой взгляд, абсолютно необоснованно», – подчеркнул президент.

«Да, это наше естественное конкурентное преимущество, почему же кто-то считает, что нужно нерыночным способом его ограничивать? Я считаю, что это неправильно, несправедливо и абсолютно нырыночно, кстати говоря», – добавил он.

Путин отметил, что средний уровень газификации в стране составляет порядка 70%, в ЦФО – 85%. «Мы будем и дальше реализовывать программы внутри страны по газификации», – сказал президент.

Отказ от российского газа нескольких стран можно объяснить только политическими мотивами, уверен Путин. «Самый чистый углеводород – это газ, там почти и выбросов-то никаких нет. И я не понимаю, почему в некоторых странах, которые борются за экологическую чистоту, поднимается вопрос об ограничении голубого топлива. Ничем другим, кроме каких-то политических соображений, я объяснить такую позицию не могу», – сказал он.

Для борьбы за чистоту экологии необходимо продвигать международные газовыве проекты, поскольку газ – самый чистый и наиболее эффективный с точки зрения экономического использования углеводород, отметил президент.

«Я думаю, что, несмотря на все сложности сегодняшнего периода, мы [находимся] в диалоге. Все-таки реальный экономический интерес, за которым стоит благосостояние миллионов людей и в Российской Федерации, и в Европе, это здравое понимание взаимных интересов пробьет себе дорогу, как наши ледоколы пробивают себе дорогу в Арктике, и мы найдем сбалансированное решение», – добавил Путин.

Ограничения США на работу в российском секторе энергетики причиняют вред самим компаниям из Соединенных штатов, уверен глава государства. «По политическим соображениям администрация [США] сейчас ограничивает работу американских компаний в ущерб им, надо сказать. Но это не наше решение», – пояснил он.

Президент выразил надежду, что Евросоюз распространит рыночный подход к регулированию экономики и на российские проекты. «Наши европейские друзья и партнеры все время говорят и гордятся своим рыночным подходом к развитию экономики. Я надеюсь, что эти правила будут носить универсальный характер и будут распространяться не только на участников собственно европейского рынка, но и на их партнеров за границами ЕС, в том числе и на Россию», – сказал Путин.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта. Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно, когда именно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».