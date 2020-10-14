Новак увидел в поддержке «Северного потока – 2» интерес ЕС к российскому газу

Страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2», сообщил министр энергетики Александр Новак.

«Как мы сегодня видим, европейские страны заинтересованы в поставках российского голубого топлива. Мы в этом еще раз убедились, в частности, по беспрецедентной поддержке европейскими партнерами нашего совместного проекта газопровода «Северный поток – 2», – говорится в статье Новака в журнале «Энергетическая политика», передает ТАСС.

Он отметил, что в последующие годы был подписан ряд совместных документов, продолжает свою работу Консультативный совет по газу, в рамках которого проводится оценка объемов производства и спроса на российский газ на европейском рынке. Также формируются рекомендации по долгосрочному взаимодействию России и Евросоюза в газовой сфере.

Также Новак подчеркнул, что «Северный поток – 2» является коммерческим проектом, не влияющим на маршрут поставок российского газа через Украину.

«Последний, согласно договоренностям, достигнутым в конце 2019 года, будет функционировать как минимум, до 2024 года», – уточнил он.

Ранее глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта.

Также газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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