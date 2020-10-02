Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:48  |  vz.ru
Разделы

Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
Перейти в раздел…

С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?
  • Да

  • Нет
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ереван обвинил Баку в нанесении удара из РСЗО «Смерч» по городу Гадрут в Карабахе
    Медицинское сообщество Омска ответило Навальному Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко Политолог оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 Трамп велел мешать проектам России в МВФ
    В Карабахе возобновились бои на всех направлениях Русские американцы потребовали убрать провокационный плакат в Нью-Йорке Пентагон рассказал о потере «недосягаемости» США из-за России Россия развернет новейшую систему контроля космического пространства
    В Раде выразили готовность оказать военную помощь Азербайджану Украинский генерал объяснил потерю Крыма «грабежами» Киева Россиянин погиб в отеле в Турции Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию

    «эффективный диалог»


    Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России

    «ты бы в первый день сдох»


    Доктор Мясников ответил на критику Навальным омских врачей

    транзит газа


    В России задумались над «Северным потоком – 3»

    Видео

    война в Карабахе


    С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

    признание Карабаха


    Армянское руководство рассматривает самоубийственное решение

    отставка фокина


    Зеленский готовится к роли украинского националиста

    кризис подготовки


    Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

    операция «Тайфун»


    Тимур Шерзад: Почему Красной армии удалось отстоять Москву

    дело Навального


    Андрей Веселов: Как «Новичок» рождает цензуру

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?

    Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

    Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал    2 октября 2020, 11:02
    Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
    Текст: Ольга Самофалова

    Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта?

    Датское энергетическое агентство (ДЭА) сообщило о выдаче разрешения на эксплуатацию «Северного потока – 2» на континентальном шельфе страны. Это безусловно позитивная новость на фоне сгущающихся туч над проектом газопровода. Но она смотрится крайне необычно сразу по нескольким причинам. О каком разрешении на эксплуатацию трубы может идти речь, когда именно датский участок газопровода – единственный, который не достроен? И к его достройке Газпром до сих пор так и не приступил по причинам, о которых приходится только догадываться.

    Дания – единственная из стран-участниц данного проекта, через воды которой проходит газопровод, которая специально затягивала выдачу предыдущего разрешения – на строительство трубы (было выдано прошлой осенью). Эта процедура затянулась у датчан на несколько лет. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прямо выступает против «Северного потока – 2». И буквально недавно она заявила, что хочет возобновить эту дискуссию (стоит ли строить газопровод) вслед за Германией, которая подняла эту тему из-за истории с Навальным.

    Почему же Копенгаген неожиданно выдает разрешение на эксплуатацию российского газопровода, когда 130 км труб в датских водах еще не проложены?

    Судя по всему, Дания пытается сыграть на опережение – успеть выдать разрешение на эксплуатацию еще недостроенному «Северному потоку – 2» до того, как США примут санкции против проекта, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Как известно, в коридорах Белого дома рассматривается сразу несколько законопроектов, предполагающих санкции против «Северного потока – 2». Эти санкции могут ввести ограничения не только при строительстве трубы, но и при ее эксплуатации.

    Если США введут санкции и газопровод будет достроен, то Копенгаген столкнется с дилеммой. Ему придется выбирать, чьи законы исполнять – американский закон о санкциях, запрещающий эксплуатацию трубы, или собственные законы, по которым датский регулятор не может не выдать разрешение на эксплуатацию после того, как выдано разрешение на строительство.

    По большому счету разрешение на эксплуатацию – уже формальность. Самое главное получить документ, разрешающий строительство, потому что вопрос экологии и безопасности возникает именно на этом этапе. На этапе эксплуатации риски для безопасности (например, для нереста трески) – минимальны. При правильной эксплуатации готовый газопровод на дне моря не наносит вред окружающей среде.

    На самом деле, от других стран, тех же Швеции и Финляндии (через воды которых тоже проходит газопровод), подобных документов никто не ждет. В этих странах разрешение на строительство уже включало в себя разрешение на эксплуатацию. Именно законодательство Дании такое особенное, что потребовало получения отдельного разрешения на эксплуатацию трубы.

    «Хотелось бы сказать, что Дания не могла не выдать это разрешение на эксплуатацию. Но уже был прецедент, когда она меняла свое законодательство, чтобы затянуть выдачу разрешения на строительство. Поэтому я не исключаю, что на позицию Дании повлияло заявление Трампа о том, что он очень хотел бы получить Гренландию в аренду. Может быть, это совпадение, но только после этих слов Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Тогда же был отменен визит Трампа в Данию», – рассуждает глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

    Сил противостоять США у Дании нет, поэтому она решила найти выход с помощью такой лазейки. «Позиция Дании такова, что мы – просто маленькая страна, которая не хочет ничего решать. Давайте в треугольнике Россия – США – Германия сами разбирайтесь. А мы не хотим попадать под санкции, с одной стороны, и под судебный иск от Газпрома о нарушении собственных законов – с другой», – считает Юшков.

    ДЭА обращает внимание, что разрешение выдается в соответствии с датским законодательством, а также в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, согласно которому Дания обязана разрешить строительство и эксплуатацию транзитных трубопроводов. Что касается выдвигаемых Данией условий, то они точно не касаются политики, речь скорее идет о стандартных технических регламентах и экологической безопасности, указывает Симонов.

    У тех, кто не согласен с решением датского агентства, есть четыре недели на подачу апелляции, то есть до 28 октября 2020 года. После этого у Nord Stream 2 будут на руках все необходимые разрешения на эксплуатацию от стран, через воды которых проходит газопровод. Осталось только его достроить.

    И вот как раз с этим ситуация непонятная. В августе уже не было никаких процедурных ограничений для возобновления прокладки трубы. И погодные условия были благоприятными. К тому моменту был решен и технический вопрос – Дания внесла изменения в разрешение на стройку, дав добро на работу в море судам с якорным позиционированием. Предполагалось, что это было сделано специально для трубоукладочной баржи «Фортуна». Тем более, что она долго стояла в немецком порту Мукран, где хранятся трубы для укладки. «Фортуна» и «Академик Черский» могли бы взять на себя по одной нитке трубы и быстро уложить трубы (50 км труб одной нитки и 70 км труб другой нитки).

    Однако ничего не происходит, трубы для газопровода не укладываются на дно Балтийского моря, и Газпром хранит молчание по этому поводу. Остается наблюдать, как суда, которые, предположительно, должны начать достройку, меняют порты дислокации. Так, «Фортуна» в июле перешла в порт Росток, а на днях перешла в порт Висмар в Германии. Причем «Фортуну» сопровождали семь судов. А именно: судно снабжения Ievoli Blue под итальянским флагом, Multratug 31 под флагом Нидерландов и небольшие буксиры Wulf 5, Bugsier 17, Wolf, Wal и Corvin под флагом ФРГ. При этом «Академик Черский» остается в немецком порту Мукран.

    Возможно, таким образом владельцы судов пытаются запутать весь мир, особенно американских сенаторов. Другой вариант: владелец «Фортуны» – компания МРТС – пытается дистанцироваться от «Северного потока – 2» в страхе попасть под американские санкции. Но далеко «Фортуна» не уходит, чтобы если что-то случится с «Академиком Черским» при укладке труб, оперативно помочь, заменить и т. п. Смущает тот факт, что риск санкций был понятен с самого начала.

    Со ссылкой на членов экипажа появилась неофициальная информация о том, что «Академик Черский» готовится начать работы по «Северному потоку – 2» 2 ноября. «Мое предположение: стройка не начинается, потому что суда-трубоукладчики, которые должны строить газопровод, не доведены до ума. Но это не значит, что задача нерешаемая», – говорит Константин Симонов.

    «Думаю, что пока никто не может точно сказать, когда возобновится стройка и произойдет ли это в этом году. Движения какие-то есть, но уже понятно, что ввода в эксплуатацию газопровода в конце 2020-го или в первом квартале 2021 года, как ожидалось ранее, уже не будет. Скорее всего, сроки сдвигаются на второй или третий квартал будущего года», – заключает Юшков. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •