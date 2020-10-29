Стали известны подробности теракта в Ницце

Злоумышленник убил двух человек в церкви Нотр-Дам в Ницце, еще одна жертва пыталась убежать, однако нападавший настиг ее, сообщают СМИ. В Сети появилось видео с места ЧП.

Издание Le Monde сообщает, что жертвами нападения стали три человека, еще несколько получили ранения, передает «Пятый канал».

Одна женщина была убита в храме Нотр-Дам, там же получил смертельное ножевое ранение и мужчина. Еще одна местная жительница пыталась убежать, однако злоумышленник настиг ее в баре вблизи церкви.

Прохожий, оказавшийся недалеко от места нападения мужчины с ножом в Ницце, в результате которого погибли три человека, прокомментировал произошедшее: «Я никогда еще не бегал так быстро». Об этом сообщает RT со ссылкой на BFMTV.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что нападавший «не переставал повторять «Аллах акбар», передает РИА «Новости».

Он отметил, что одна из жертв нападения города была обезглавлена, «нападавшим был применен тот же метод, что и террористом в городе Конфлан-Сент-Онорин», передает ТАСС.

Telegram-канал РИА «Новости» опубликовал кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам.

Также появилось видео с места ЧП.

На кадрах видно, что мужчина громко выкрикивает некие фразы, при этом полицейский держит его все время на прицеле.

Через несколько секунд другой полицейский подбегает к злоумышленнику со спины и резко валит его на землю.

Ранее вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Эстрози расценил произошедшее как возможный теракт. Мэр потребовал закрыть все храмы. Он назвал нападение «исламофашизмом» и призвал его искоренить.

До этого, 16 октября, под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения стал его урок, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

Также Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После этого турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».