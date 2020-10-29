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Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена

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Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана

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«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс

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    В Кремле оценили возможность создания «российского Charlie Hebdo»

       29 октября 2020, 13:55
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    В Кремле уверены, что в России такой журнал, как Charlie Hebdo, не мог бы появиться, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сказал, отвечая на вопрос, мог бы в России существовать такой журнал, как Charlie Hebdo: «Нет, не мог».

    Он призвал не забывать, что Россия отчасти – «это тоже мусульманская страна», передает РИА «Новости».

    «В России живет до 20 млн мусульман, и в России, где, конечно же, преобладающей религией является все-таки христианство, больше всего у нас христиан живет, но, собственно, уникальность нашей страны как раз в многонациональности и многоконфессиональности. И все конфессии живут в полном уважении друг к другу. И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства», – добавил представитель Кремля.

    Песков также отказался отвечать на вопрос журналистов, допустимо ли, по мнению Кремля, делать карикатуры на Бога: «Дело в том, что это настолько сложная субстанция, что участвовать в ее обсуждении с какой-то официальной позицией невозможно».

    Также он заявил, что «оскорблять чувства верующих недопустимо, и одновременно недопустимо убивать людей».

    Ранее представители мусульманской организации вышли на акцию протеста к посольству Франции в Москве, выступая против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

    Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

    Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей.

    Также он высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

    После этого турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят».


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