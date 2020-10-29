Первый канал решил подать в суд на критиков шоу «Голос»

Первый канал готовит судебные иски о защите деловой репутации к актеру Станиславу Садальскому, музыкальному критику Сергею Соседову и политику Максиму Сурайкину, сообщили в пресс-службе вещателя.

«Первый канал готовит иски против Максима Сурайкина, Сергея Соседова и Станислава Садальского, выступивших с ложными заявлениями в адрес проекта Первого канала «Голос». Это беспрецедентный шаг для Первого канала, который всегда терпеливо и снисходительно относился к любителям повысить свою популярность за наш счет. Однако безнаказанность окрыляет», – заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Сурайкин, Соседов и Садальский транслируют обществу «свои выдумки, выдавая их за факты», и используют бренд шоу «Голос» для повышения своей упоминаемости в СМИ. Также в пресс-службе назвали честность и равные возможности для всех «базовыми принципами шоу «Голос».

«Это отлично известно участникам, наставникам, ведущему, продюсерам, музыкантам – абсолютно всем, кто занят на проекте. Единственный в истории российского «Голоса» случай воздействия на результаты зрительского голосования был вскрыт именно Первым каналом, немедленно и тщательно расследован по его же инициативе. Мы чрезвычайно дорожим репутацией проекта и будем всеми силами, в том числе юридически, защищать его от лжи и несправедливых обвинений», – говорится в заявлении пресс-службы.

В пресс-службе канала отметили, что с уважением относятся к мнению и конструктивной критике, однако Садальский, Соседов и Сурайкин «распространили не соответствующих действительности сведения», которые порочат деловую репутацию Первого канала. Первый канал намерен привлечь их к гражданско-правовой ответственности.

Напомним, в апреле победу в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» одержала 10-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. Зрители раскритиковали присуждение победы Микелле, аналитики обнаружили аномалии при голосовании. Выяснилось, что зрительское голосование в финале шоу было сфальсифицировано. После разбирательств Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.

Актер Станислав Садальский раскритиковал победу «доченьки Алсу» и отметил, что на шоу были «более голосистые, более тембристые и более харизматичные дети».

Алсу призналась, что покупала голоса ради победы своей дочери в шоу «Голос.Дети». По мнению певицы, во всем виновата несовершенная система голосования за участников шоу, по которой один человек имел право отдать свой голос 20 р