Алсу призналась в покупке голосов для дочери в шоу «Голос»

Российская певица Алсу призналась, что покупала голоса ради победы своей дочери Микеллы в шоу «Голос.Дети» на Первом канале.

Свое признание Алсу сделала в интервью телеведущей Ксении Собчак. Ролик опубликован на YouTube.

По мнению певицы, во всем виновата несовершенная система голосования за участников шоу, по которой один человек имел право отдать свой голос 20 раз. Алсу указала, что лишь воспользовалась правилами в свою пользу.

«Да, я покупала голоса (...) Лично я купила 40 СМС. И теперь сожалею об этом (...) Но я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», – подчеркнула она.

Певица также заявила, что голосование «на самом деле было аукционом» и «все участники всех сезонов покупали свои голоса».

«Потому что невозможно было отдать свой голос, элементарно не заплатив. Каждое смс стоило денег», – пояснила она.

Артистка призналась и в том, что агитировала голосовать за дочь в соцсетях – это также не было запрещено правилами. Она подключила к голосованию своих друзей и родственников.

«Ты представляешь объем? С каждого телефона, например, по 20 голосов», – рассказала Алсу.

При этом она не смогла прокомментировать информацию о том, что многие СМС приходили с номеров со схожим набором цифр: «Я не в состоянии контролировать всех людей, которым понравилось пение дочери. Человек голосует по мере своих возможностей. Моя семья не поленилась. Но мы поднимали статистику других сезонов «Голоса» и видели, что там тоже были аномальные разрывы по голосам. Но только именно победа дочери Алсу вызвала какие-то подозрения».

Напомним, в 2019 году, когда дочь певицы Микелла Абрамова одержала победу на шоу «Голос. Дети», аналитики обнаружили аномалии при голосовании. Выяснилось, что зрительское голосование в финале шоу было сфальсифицировано.

При этом источники газеты ВЗГЛЯД сообщали, что к голосованию за дочь Алсу могли привлекать сотрудников курского завода ОАО «Авиаавтоматика» (ранее – ОАО «Прибор»), изготавливающего в том числе и военную продукцию.

В окончательном отчете компании Group-IB аналитики, расследовавшие этот вопрос, указали на аномалии при голосовании. Больше всего накруток за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области.

Была зафиксирована высокая плотность звонков и СМС, большое число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного конкурсанта. Особенно ярко распределение голосов за Абрамову заметно в Башкирии (97%), Курске (96%) и Ульяновской области (95%).

После разбирательств Первый канал объявил победителями всех финалистов сезона.