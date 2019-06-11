Выявлены регионы с самым большим количеством накруток в шоу «Голос. Дети»

Опубликован окончательный отчет по расследованию зрительского голосования в шоу «Голос. Дети», наибольшее число накруток в пользу одного из участников было зафиксировано в Башкирии, Курске и Ульяновской области.

Компания Group-IB опубликовала аналитический отчет, в котором эксперты подтвердили выводы об использовании накруток и выявили несколько аномалий, которые сопровождали голосование, передает ТАСС.

Массовая рассылка проводилась в отношении участника под номером семь – за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, уточнили в организации.

Была зафиксирована высокая плотность звонков и СМС, большое число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного конкурсанта. Особенно ярко распределение голосов за Абрамову заметно в Башкирии (97%), Курске (96%) и Ульяновской области (95%).

Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что голосование не было подвергнуто кибератакам.

«На первом этапе расследования эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. По уточненным данным, суммарно с этих номеров поступило более 41 тыс. голосов за участника под номером семь», – пояснили в компании.

Там уточнили, что первая группа номеров массово проводила звонки в пользу участника, вторая – массовую рассылку СМС.

В компании указали на аномальную плотность звонков за одного участника, она достигала 300 голосов в секунду при среднем показателе за других конкурсантов в 110 голосов в секунду.

Количество абонентов, которые отдали 20 и более голосов за участника под номером семь, достигло свыше двух тысяч, у других участников таких абонентов было 39 и 59.

Напомним, последний сезон шоу «Голос. Дети» завершился скандалом – победа 10-летней Микеллы Абрамовой, дочери певицы Алсу, оказалась сфальсифицирована. Первый канал аннулировал итоги финала, а затем объявил победителями всех финалистов. Каждый из них получил по миллиону рублей.

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