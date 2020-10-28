Белорусская оппозиция решила создать новую структуру на случай ухода Лукашенко

В Белоруссии будет создано Народное антикризисное управление (НАУ) для решения задач, «стоящих перед страной с момента ухода экс-президента до новых выборов и перехода власти к новому правительству», сообщил член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко.

«Белорусам нужны действия по выходу из кризиса. Наша команда в помощь штабу Национального лидера и КС выступает с конкретными предложениями: как устранить причины кризиса, добиться начала переговоров, исправить ситуацию в экономике, восстановить законность и другие. Для этого мы формируем команду специалистов, ответственных за разработку и исполнение этих планов», – написал Латушко в Telegram.

Он отметил, что НАУ будет органом, обеспечивающим «достижение целей – начала переговоров и стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам».

14 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предъявила Александру Лукашенко «ультиматум», заявив, что через 13 дней начнется забастовка всех предприятий республики, если власти не выполнят требования оппозиции. Позже Тихановская также призвала парализовать белорусские железные дороги.стабильности в стране в момент перехода власти к демократическим силам».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.