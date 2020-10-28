Россия запретила ввоз помидоров и перцев из Белоруссии

Россельхознадзор с 30 октября 2020 года вводит запрет на ввоз в Россию помидоров и перцев из Брестской области Белоруссии из-за выявления вируса мозаики пепино.

«Россельхознадзор с 30 октября 2020 г. вводит запрет на ввоз в Россию томатов и перцев, экспортируемых и/или произведенных в Брестской области Белоруссии», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Отмечается, что Россельхознадзор крайне обеспокоен многочисленными выявлениями, приобретающими систематический характер, опасного заболевания – вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus) – в поступающих из Белоруссии томатах.

Вирус обнаружен в партиях, отгружаемых из четырех из шести областей Белоруссии (Гродненской, Гомельской, Минской и Брестской), что, по мнению российского ведомства, говорит о его широком и неконтролируемом распространении на территории страны. Учитывая, что занос вируса в Россию, где заболевание отсутствует, может поставить под угрозу сельхозпроизводство овощей семейства пасленовых, Россельхознадзор ранее ввел запрет на ввоз томатов из Гомельской, Гродненской и Минской областей Белоруссии.

Как подчеркнули в Россельхознадзоре, компетентное ведомство Белоруссии было предупреждено о сложившейся ситуации и о необходимости проведения исследований отправляемых в Россию томатов и перца на наличие вируса мозаики пепино, достоверно гарантирующих отсутствие заболевания в продукции. Однако выявления вируса в белорусских томатах продолжились. В ведомстве сообщили, что заболевание было вновь обнаружено при проведении карантинного фитосанитарного контроля свежих томатов, ввезенных из Брестской области Белоруссии в четырех случаях.

«Указанное подтверждает повсеместное распространение объекта на территории Белоруссии, а также применение неэффективных методов диагностики возбудителей болезней в экспортируемой в Россию продукции», – считают в Россельхознадзоре.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, следует ужесточить, так как нарушители стали действовать более изощренно.