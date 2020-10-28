Задержанную в Белоруссии сотрудницу «Ельцин центра» отпустили

Суд в Белоруссии отпустил с предупреждением руководителя интернет-проектов «Ельцин центр» Марину Петрушко, сообщили в пресс-службе центра.

«Марину Петрушко отпустили. С предупреждением», – цитирует ТАСС пресс-службу.

Во вторник первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень заявила, что руководитель интернет-проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина («Ельцин центр») Марина Петрушко задержана в Барановичах в Белоруссии, в протестных акциях она не участвовала. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле проверят информацию о задержании в Белоруссии руководителя интернет-проектов «Ельцин центра».

Напомним, в воскресенье лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции. В городах республики прошли акции протеста. Сообщалось о десятках задержанных в Лиде и о попытках нападения на силовиков во время демонстрации в Минске. Участники несанкционированной протестной акции в Минске напали на Центральное РУВД белорусской столицы и забросали камнями служебный транспорт сотрудников МВД.