В Кремле пообещали проверить сведения о задержании в Белоруссии сотрудницы «Ельцин центра»

В Кремле проверят информацию о задержании в Белоруссии руководителя интернет-проектов «Ельцин центра», надеются на освобождение россиянки, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, но обязательно проверим эту информацию. Кроме того, там налажены контакты между силовиками и нашим посольством, поэтому посольство регулярно получает информацию о российских гражданах, поэтому мы надеемся, что мы получим необходимую для нас информацию, и что россиянка будет отпущена», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, знают ли в Кремле о задержании в Белоруссии руководителя интернет-проектов «Ельцин центра» Марины Петрушко.

Напомним, ранее во вторник первый заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень заявила, что руководитель интернет-проектов Президентского центра Б.Н. Ельцина («Ельцин центр») Марина Петрушко задержана в Барановичах в Белоруссии, в протестных акциях она не участвовала.