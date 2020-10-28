Новосибирская школьница родила ребенка и спрятала его в морозилку

В Новосибирской области 14-летняя девочка родила ребенка и решила спрятать его в морозильную камеру от родителей, младенец скончался, сообщают СМИ.

«Следственное управление СК по Новосибирской области выясняет все обстоятельства смерти младенца», – пояснила каналу 360 помощник руководителя регионального следственного управления СК по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко подтвердила сведения о погибшем младенце. Школьница состоит на учете и гуляет по ночам, уточнила омбудсмен. Специалисты уточняют, как социальные службы работали с девушкой и ее семьей.

Летом на одном из федеральных каналов рассказали историю 13-летней школьницы, забеременевшей, как она говорила, от 10-летнего мальчика. Ребенок родился 16 августа. У многих возникали сомнения, действительно ли отцом ребенка является 10-летний друг девочки. Позднее стало известно, что отцом ребенка является 15-летний подросток.