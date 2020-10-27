ФСБ задержала на Дальнем Востоке наркогруппировку со 100 кг марихуаны

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность наркогруппировки, продававшей крупные партии наркотиков на Дальнем Востоке, изъято около 100 кг марихуаны, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности выявлена и пресечена противоправная деятельность межрегиональной преступной группы, специализирующейся на сбыте особо крупных партий наркотических средств в Дальневосточном федеральном округе», – передает ТАСС сообщение ФСБ. В ходе обысков изъято гашишное масло общей массой 5,5 кг, около 100 кг марихуаны, а также 10 кг семян дикорастущей конопли.

«По предварительной оценке объем изъятых запрещенных к обороту наркотических средств составил более 80 тысяч разовых доз, общая стоимость которых превышает 23 млн рублей», – сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением УФСБ России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Участники преступной группы заключены под стражу. В ФСБ сообщили, что оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

Напомним, в сентябре мужчину задержали за попытку сбыта более 100 кг марихуаны в ЕАО.