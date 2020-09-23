Мужчину задержали за попытку сбыта более 100 кг марихуаны в ЕАО

Полицейские задержали в Еврейской автономной области мужчину, который подозревается в покушении на сбыт более 100 кг марихуаны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемый обнаружил дикорастущую коноплю в окрестностях села Песчаное. Он оборвал верхушки растений, а затем спрятал их в лесу. Там же мужчина сделал тайник и с целью дальнейшей обработки высушивал собранные части конопли.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружили указанный тайник в лесном массиве и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель, в том числе за аналогичное противоправное деяние. Согласно результатам экспертизы, изъятые в лесу растения являются наркотическим средством каннабис (марихуана) общей массой более 106 кг», – передает ТАСС слова Волк, которая добавила, что, по словам задержанного, он изготавливал наркотик для личного употребления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств). Также в отношении фигуранта составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ («Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании»). Подозреваемый арестован.

Напомним, в январе 2019 года в Москве у создателей нелегального интернет-магазина обнаружили десятки килограммов наркотиков и миллионы рублей наличными.