Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны до 2035 года

Президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.

«Утвердить прилагаемую Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года», – говорится в указе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В стратегии констатируется, что «Арктическая зона обеспечивает добычу более 80% горючего природного газа и 17% нефти (включая газовый конденсат) в Российской Федерации», «континентальный шельф России в Арктике, по оценкам экспертов, содержит более 85,1 трлн куб. метров горючего природного газа, 17,3 млрд тонн нефти (включая газовый конденсат) и является стратегическим резервом развития минерально-сырьевой базы России». Также отмечается, что «в Арктической зоне располагаются объекты стратегических сил сдерживания в целях недопущения агрессии против России и ее союзников», «в Арктической зоне проживает 19 малочисленных народов, располагаются объекты их историко-культурного наследия, имеющие историческую и культурную ценность общемирового значения».

В документе дается прогноз, по которому «значение Северного морского пути как транспортного коридора мирового значения, используемого для перевозки национальных и международных грузов, будет возрастать в результате климатических изменений», а «вероятность наступления в результате антропогенного воздействия и климатических изменений в Арктической зоне событий, имеющих неблагоприятные экологические последствия, создаст глобальные риски для хозяйственной системы, окружающей среды и безопасности России и мира в целом».

Среди основных опасностей, вызовов и угроз, формирующих риски для развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности, в стратегии называются «интенсивное потепление климата в Арктике, происходящее в 2 – 2,5 раза быстрее, чем в целом на планете; снижение естественного прироста населения, миграционный отток и, как следствие, сокращение численности населения; отставание значений показателей, характеризующих качество жизни в Арктической зоне, от общероссийских или средних по субъектам России значений; низкий уровень доступности качественных социальных услуг и благоустроенного жилья в населенных пунктах, расположенных в отдаленных местностях; высокий уровень профессионального риска; отсутствие системы государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров; низкий уровень развития транспортной инфраструктуры». Также фиксируются «отставание сроков развития инфраструктуры Северного морского пути, строительства судов ледокольного, аварийно-спасательного и вспомогательного флотов от сроков реализации экономических проектов в Арктической зоне; отсутствие системы экстренной эвакуации и оказания медицинской помощи членам экипажей морских судов в акватории Северного морского пути; низкий уровень развития информационно-коммуникационной инфраструктуры; высокая доля локальной генерации электроэнергии на основе использования экономически неэффективного и экологически небезопасного дизельного топлива».

Кроме того, в документе отмечаются «вероятность попадания в Арктическую зону из-за рубежа высокотоксичных и радиоактивных веществ, а также возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний; рост конфликтного потенциала в Арктике, требующий постоянного повышения боевых возможностей группировок войск Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов в Арктической зоне».

Стратегия описывает задачи в социальной сфере. Это, например, модернизация первичного звена здравоохранения, оснащение медорганизаций первичной помощи автомобильным и авиационным транспортом, развитие высокотехнологичной медицинской помощи; «разработка мер профилактики заболеваний, в том числе инфекционных, и реализация комплекса мероприятий, направленных на формирование у граждан приверженности здоровому образу жизни, включая их мотивацию к переходу на здоровое питание и сокращение потребления алкогольной и табачной продукции». Также необходимо повышать доступность различных социальных услуг и проводить модернизацию объектов социальной инфраструктуры, устранять негативные последствия для окружающей среды хозяйственной деятельности человека, обеспечивать сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.

В документе подчеркивается необходимость государственной поддержки жилищного строительства и строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры, «определения системы социальных гарантий, предоставляемых гражданам России, которые работают и проживают в Арктической зоне».

Основные задачи в сфере экономического развития должны решаться путем «внедрения в Арктической зоне специального экономического режима, способствующего переходу к экономике замкнутого цикла, осуществлению частных инвестиций в проведение геологоразведочных работ, созданию новых и модернизации действующих промышленных производств, развитию наукоемких и высокотехнологичных производств, разработке новых месторождений». Также требуются «упрощение порядка предоставления гражданам земельных участков в целях осуществления экономической и иной не запрещенной законом деятельности; разработка и реализация программы геологического изучения Арктической зоны; продолжение работы по подготовке материалов, необходимых для обоснования внешней границы континентального шельфа; создание и развитие новой модели реализации экономических проектов на континентальном шельфе, предусматривающей расширение участия частных инвесторов в таких проектах при сохранении со стороны государства контроля за их реализацией».

Отдельно упоминается «государственная поддержка строительства на территории России круизных судов арктического ледового класса и развития туристской инфраструктуры», «комплексное развитие инфраструктуры морских портов и морских судоходных путей в акваториях Северного морского пути, Баренцева, Белого и Печорского морей; строительство не менее пяти универсальных атомных ледоколов проекта 22220, трех атомных ледоколов проекта «Лидер», 16 аварийно- спасательных и буксирно-спасательных судов различной мощности, трех гидрографических и двух лоцмейстерских судов».

Документ закрепляет необходимость «разработки и реализации программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов; разработки и утверждения программы строительства грузовых судов, используемых в целях торгового мореплавания, для реализации экономических проектов и строительства грузопассажирских судов для осуществления перевозок между морскими и речными портами в Арктической зоне; строительство портов-хабов и создание российского контейнерного оператора в целях обеспечения международных и каботажных перевозок в акватории Северного морского пути; расширение возможностей судоходства по Беломоро-Балтийскому каналу, бассейнам рек Онега, Северная Двина, Мезень, Печора, Обь, Енисей, Лена, Колыма и других рек Арктической зоны».

Необходима и «разработка схемы развития и строительства аэропортовых комплексов и пунктов пропуска через госграницу России; строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; развертывание высокоэллиптической космической системы, обеспечивающей получение гидрометеорологических данных высокого временного разрешения по полярному региону Земли; создание и развитие на базе отечественного оборудования спутниковой группировки на высокоэллиптических орбитах, обеспечивающей спутниковую связь для пользователей в акватории Северного морского пути».

Отдельно указывается важность развития науки и технологий в интересах освоения Арктики. Так, среди них значатся «разработка и внедрение технологий, имеющих критически важное значение для освоения Арктики, в том числе обеспечение создания новых функциональных и конструкционных материалов, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности в арктических условиях, разработка наземных транспортных средств и авиационной техники для работы в природно-климатических условиях Арктики, разработка технологий сбережения здоровья и увеличения продолжительности жизни населения Арктической зоны; проведение комплексных экспедиционных исследований в Северном Ледовитом океане, выполнение гидрографических исследований для обеспечения безопасности мореплавания».

Напомним, в середине октября Россия завершила исследования для расширения внешних границ арктического шельфа.

В сентябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что военно-политическая обстановка в Арктике продолжает осложняться из-за стремления многих государств завладеть ресурсами и транспортными путями в регионе.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона.

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