Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало статью, в которой перспектива совместного российско-китайского вызова американским интересам в Арктике была названа «ночным кошмаром» Вашингтона. США совершенно не готовы противостоять арктическим планам России и Китая, сделал вывод обозреватель этого издания Майкл Лайонс. «Арктика – это регион, на который американские политики редко обращают внимание, но который играет ключевую роль в политике мировых держав», – приводит слова американского эксперта РИА «Новости». Аналитик отмечает, что из-за изменения климата приполярных территорий открываются новые экономические возможности, и крупные мировые державы все чаще заявляют о своем намерении доминировать в Арктике. В частности, напомнил эксперт, в 2018 году КНР провозгласил себя околоарктическим государством и начал готовиться к реализации своей инициативы «Полярный Шелковый путь». По оценке National Interest, Соединенные Штаты продолжают отставать от России по количеству ледоколов. США располагают лишь одним тяжелым ледоколом Polar Star, которому уже более 40 лет и который не эксплуатировался с 2007 по 2012 год. Кроме того, Береговая охрана имеет в своем распоряжении средний ледокол USCG Healy. Для сравнения: в распоряжении России находится 40 военных и гражданских судов подобного класса. В начале июня премьер Михаил Мишустин указал на необходимость нарастить парк ледоколов для обеспечения первенства России в Северном Ледовитом океане. По совпадению или нет, в те же дни президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. Китай нельзя назвать великой ледокольной державой – Поднебесная располагает лишь двумя судами подобного класса. Но КНР еще с 2013 года активно реализует инициативу «Один пояс, один путь», напомнил в комментарии газете ВЗГЛЯД замдиректора Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский: «Один пояс, один путь» – проект создания новых транспортных и транзитных систем, который предполагает активное использование возможностей Северного морского пути (в рамках уже упомянутой инициативы «Полярный Шелковый путь»). После долгого упадка, длившегося с 1990-х, Россия реанимирует Севморпуть. Развитие маршрута будет происходить в три этапа, цитировал отраслевой портал «Российское судоходство» замглавы дирекции Севморпути госкорпорации «Росатом» Максима Кулинкова. По его словам, сейчас идет настройка каботажных контейнерных перевозок, в 2025-2030 годах – организация круглогодичного судоходства, а в 2030-2035 годах – создание конкурентоспособного международного транспортного коридора. На эту тему Россия и Китай активизируют сотрудничество в разработке арктических недр – на это также указывается в публикации The National Interest. «Китай работает с Россией над проектами по добыче энергоресурсов под вечной мерзлотой на полуострове Ямал, в 2018 году Россия и Китай создали совместное предприятие по строительству танкера ледового класса для перевозки сжиженного природного гада», – напомнил Лайонс. Речь идет о совместном проекте группы «Новатэк» и китайского фонда «Шелковый путь». «Российские территориальные возможности и китайские инвестиции способны решить проблему развития арктических торговых путей и арктических территорий, чего не могут сделать США исходя из нынешней ситуации, – отметил Островский. – На территории Соединенных Штатов и Канады уровень развития инфраструктуры полярных районов намного хуже. А вопрос освоения Арктики в значительной степени зависит от того, насколько освоены северные территории». Поэтому, по словам Островского, авторы статьи в The National Interest высказывают справедливое мнение по поводу сложившейся в Арктике ситуации. «Все зависит от того, насколько Россия и Китай будут подписывать соглашения и реализовывать сотрудничество в этом регионе. Пока все на бумаге», – отметил Островский. «Но разговоры Москвы и Пекина на сей счет ведутся, и при активном развитии такого сотрудничества США окажутся в незавидном положении. Они будут пытаться противодействовать этому союзу. И сама эта статья написана для того, чтобы побудить американское руководство к действиям», – констатировал эксперт. По мнению Островского, у России есть то, чего сегодня нет у Китая, и наоборот – но если обе державы будут заниматься Арктикой совместно, США останутся в экономическом проигрыше. Еще одним кошмаром, по мнению экспертов, для американцев будет создание Россией арктического оборонного щита, который будет сдерживать амбиции США в регионе. В минувшем году адмирал ВМФ США Джеймс Фогго заявил, что Соединенные Штаты не позволят России и Китаю развивать ни военное господство в Арктике, ни Северный морской путь. В начале сентября адмирал Фогго, который сейчас командует силами ВМС в Африке и Европе, заявил: учения флотов стран НАТО, которые стартовали в Баренцевом море, призваны демонстрировать «приверженность свободе навигации в арктических и европейских водах». Кроме того, Пентагон намерен разместить на Аляске более 150 истребителей пятого поколения F-35 и F-22, сообщил накануне сенатор от этого штата Дэн Салливан. Парламентарий также напомнил о расширении порта Ном на берегу Берингова пролива, напротив Чукотки. Ном должен стать первым глубоководным американским портом за полярным кругом. Сенатор считает, что это «пошлет сигнал» России и Китаю о том, что США намерены защищать свои интересы в Арктике. Ранее в Минобороны США предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за арктические ресурсы. «То, что США боятся, это преувеличение и нагнетание паники. О военном взаимодействии между Россией и Китаем в Арктике пока речи не идет», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт и китаист, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин. По его словам, Россия усиливает свои силы в Арктике, но четких признаков того, что она собирается вместе с китайцами хотя бы провести там учения, нет. «Походов в Арктику китайские боевые корабли еще не совершали, полетов на арктические аэродромы у них тоже не было. Если это начнется, то это будет серьезный шаг в развитии сотрудничества, американцам надо будет сильно беспокоиться. Пока это несет отдаленную перспективу», – отметил собеседник. «Как было заявлено в прошлом году, у нас сотрудничество с КНР в сфере противоракетной обороны. Тогда напрашивается вариант об обмене данными между нашей и китайской Системами предупреждения о ракетном нападении. В этом случае КНР видела бы информацию с наших радаров о ракетах, летящих со стороны США, а мы видели бы с их станций предупреждения о ракетах, летящих с американских подводных лодок со стороны бассейна Индийского океана или южной части Тихого. Такая интеграция повысит наши возможности в сфере стратегических вооружений», – спрогнозировал эксперт. Кашин добавил, что пока между Россией и Китаем есть только экономический проект, может быть, добавятся другие. «Важным ограничителем является то, что ни мы, ни китайцы не имеем всего набора технологий для проведения работ по добыче нефти и газа в офшорной зоне в полярных водах», – считает Кашин. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

