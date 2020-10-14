Россия завершила исследования для расширения границ арктического шельфа

Дочернее предприятие «Росгеологии», «Севморнефтегеофизика», завершило комплексные полевые геофизические исследования в рамках подготовки геолого-геофизических материалов для обоснования расширения внешней границы арктического континентального шельфа России в комиссии ООН, сообщает компания.

Работы проводило научно-исследовательское судно «Академик Лазарев». Они велись в северной части моря Лаптевых и Восточно-Сибирского моря Северного Ледовитого океана.

«Росгеология» оперативно и качественно выполнила важную государственную задачу. Полученные в результате исследований материалы будут использованы для обоснования внешней границы континентального шельфа России. Кроме того, по результатам наших работ будет проведена первоначальная оценка нефтегазоносного потенциала исследуемой акватории», – передает РИА «Новости» комментарий главы «Росгеологии» Сергея Горькова.

Отмечается, что уникально благоприятная ледовая обстановка в Арктике летом 2020 года позволила провести морские исследования в высоких широтах, где обычно поверхность океана круглогодично покрыта льдом.

«Цель исследований – уточнение геологического строения зоны сочленения окраинно-шельфовых структур Восточно-Арктических морей и области перехода к Арктическому бассейну российского сектора Северного Ледовитого океана. После завершения полевого сезона специалисты «Росгеологии» выполнят цифровую обработку и интерпретацию данных, полученных в ходе полевых работ, а также ретроспективных сейсмических данных в объеме более 6000 погонных километров», – говорится в релизе.

Напомним, в марте геофизики из Института океанологии имени Ширшова РАН и Московского физико-технического института разработали геодинамическую модель, описывающую эволюцию литосферы в Арктике за последние 60 млн лет. Модель дает научное обоснование заявке России в Комиссию ООН по расширению внешних границ континентального шельфа в Арктике.

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