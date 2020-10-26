В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая, Владимир Путин получает всю информацию по текущей ситуации с заболеванием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса. Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства и от правительства регионов, что и делается», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Он добавил, что основная сила эпидемиологического удара пришлась на регионы, волна заболеваемости ушла на восток. Песков отметил, что весь мир сталкивается с повышением уровня заболеваемости, и «это та реальность, в которой мы существуем».

Также Песков добавил, что мощности в области здравоохранения, в частности запас койко-мест, лекарств, средств индивидуальной защиты, позволяет держать под контролем эпидемиологическую ситуацию в России.

Представитель Кремля отметил, что президент получает всю информацию по текущей ситуации с коронавирусом в России.

«Вы знаете, что работает штаб. Помимо штаба, работает информационный центр. И, конечно, и по линии федерального центра и по линии отдельных регионов вся информация главе государства докладывается», – сказал Песков.

Он добавил, что все решения по коронавирусу в российских регионах не носят характер остановки экономики.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 17 347 случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,5 млн случаев заболевания.