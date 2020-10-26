Вирусолог спрогнозировал уровень распространения COVID-19 до Нового года

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн допустил, что Россия вышла на плато по COVID-19, однако до Нового года цифры заметно не снизятся.

«Примерно притормозился (рост), действуют меры, которые были приняты. ... Намечается плато. Нельзя это твердо говорить, но предположить такое можно, что мы где-то около плато, может быть, мы уже на плато», – передает РИА «Новости» слова Альтштейна.

На уточняющий вопрос, сколько еще будут фиксироваться показатели в пределах 16-17 тысяч в сутки, вирусолог ответил, что «долго».

«Скорее всего, если и будет какое-то снижение от вот этих мер, оно будет небольшим. И так будет, наверное, месяцами. До Нового года вот так оно и пойдет», – полагает специалист.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 17347 новый случай коронавируса в 85 регионах», из них 27,7% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 531 224 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 146 096 человек, из них 7574 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 219 летальных случая.

За весь период в России от коронавируса скончись 26269 человек.

Накануне, 25 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 16710. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 637.

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