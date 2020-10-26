Сотрудника полиции избили у станции метро «Бауманская» в Москве

Неизвестный молодой человек нанес телесные повреждения сотруднику московской полиции у станции метро «Бауманская», сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Ночью 25 октября из медучреждения поступило сообщение поступлении сотрудника экспертно-криминалистического центра УВД по ЦАО с телесными повреждениями.

«Установлено, что вечером 24 октября около входа станции метро «Бауманская» неизвестный в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений, в ссоре, руками причинил полицейскому, находившемуся в очередном отпуске, в гражданской одежде, указанные телесные повреждения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Молодой человек, напавший на полицейского, задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Напомним, в августе мужчина ударил ледорубом в лицо полицейского в московском храме.