Алиев оценил «замороженный» карабахский конфликт

Карабахский конфликт в замороженном виде устраивал всех, кроме Баку, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Ереван хотел такого результата: чтобы переговоры шли вечно, чтобы постоянно нас обманывать, чтобы эта проблема была заморожена, осталась навечно, чтобы наши территории были всегда оккупированы», – передает РИА «Новости» слова Алиева в ходе обращения к нации.

По его мнению, «этот замороженный конфликт устраивал всех, кроме Баку.... и в первую очередь это выгодно Еревану».

По словам Алиева, Азербайджан создал «новую реальность» в Карабахе, с которой Еревану нужно считаться.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. В конце прошлой недели Армения и Азербайджан в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня. Позднее стороны обвинили друг друга в нарушении договренностей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.