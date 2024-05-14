Имущество владельцев бренда «Хортица» потребовали обратить в доход России

Генпрокуратура потребовала обратить в доход России имущество владельцев бренда «Хортица»

Tекст: Валерия Городецкая

Иск будет направлен в Ленинский районный суд Курска, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В качестве административных ответчиков в заявлении указаны Евгений Черняк, Александр Беспалов, Иван Курбаков и Андрей Лазутин, а также ООО «Русский Север», ООО «Стандарт качества», ООО «Родник и К» и компания Brand Group Corporation Limited.

В качестве заинтересованных лиц перечислены АО «Феодосийский завод коньяков и вин», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха» и ООО «Новый уровень».

По словам собеседника агентства, с начала СВО Черняк перечислил ВСУ свыше 1 млрд рублей. На эти деньги украинские боевики совершили семь терактов в России в 2022 году. Беспалов помогал ему, поддерживая деятельность предприятий в России и перечисляя доходы на счета офшорных компаний, а Лазутин и Курбаков выступают держателями активов Черняка в России, следует из иска.

Ранее в Москве заочно арестовали украинского бизнесмена, владельца компании по производству водок «Хортица» и «Первак» Евгения Черняка, который обвиняется в финансировании ВСУ с целью террористической деятельности в России. Принадлежавшие производителю водки «Хортица» активы арестованы.