В России за сутки выявили 17,3 тыс. случаев коронавируса Взорвавшийся в Азовском море танкер отбуксировали в порт Кавказ 26 октября 2020, 10:51 Текст: Дмитрий Зубарев

Танкер «Генерал Ази Асланов», на котором 24 октября произошел взрыв в Азовском море, отбуксирован в порт Кавказ, сообщил источник в экстренных службах. «В настоящее время танкер «Генерал Ази Асланов» отбускировали в порт Кавказ. Продолжают поиски троих пропавших членов экипажа», – сообщил источник ТАСС. Взрыв на танкере «Генерал Ази Асланов» в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу. Танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов из-за нарушения техники безопасности или проведения огневых работ. После взрыва трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще десятерых спасло проходящее мимо судно «Сириус», состояние спасенных удовлетворительное.

